黎智英涉刑恐東方記者　拖逾兩年唔檢控　律政司15度迴避質詢

壹傳媒黎智英前年六月涉嫌刑事恐嚇東方男記者，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。

律政司司長鄭若驊的評分「低處未算低」，更貫徹其「避政司司長」之名。壹傳媒黎智英前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿，有片有相為證，惟律政司至今拖延超過兩年，一直「唔敢認唔敢告」黎智英。東方與受害記者先後十五度去信律政司要求交代案件進度，其中律政司三度違反服務承諾，未有在十四天內回覆。律政司即使作回覆，內容搬字過紙，廢話連篇，全無正面回應案件檢控進度。立法會議員批評，案件有證有據，律政司拖延至今仍未有檢控決定，令外界無法接受，促請律政司盡快檢控黎，還東方及受害記者一個公道。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年六月四日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。但事發至今逾兩年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年八月十六日到港島總區重案組錄口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。

律政司處理手法一直惹人質疑背後有政治任務，意圖再次放生黎智英。事實上，律政司涉放生黎智英早有前科，包括黎智英涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎智英參與違法佔中等。

身兼執業律師的立法會議員張國鈞指，案件證據確鑿，律政司審視相關證據後，理應盡快作出檢控決定，「咁樣對受害人唔公道，亦都畀咗藉口辯方，可以以律政司拖咁耐，違反程序公義為抗辯理由。」他又指，東方及受害記者十五次去信均無法得知檢控進度，令人質疑背後是否有不可告人的理由，促請律政司盡快作檢控決定，還受害記者一個公道。