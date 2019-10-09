東方日報A1：修例風波罪人　拖垮香港法治

修訂《逃犯條例》觸發持續四個月的示威流血衝突，政府解決政治困局無方，管治班子的評分亦因而屢創新低。最新的民意調查顯示，多名官員的評分及支持率淨值創下上任以來的新低，其中主事《逃犯條例》修訂及《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）的律政司司長鄭若驊支持率更跌至百分之七，評分及支持率淨值亦陷入低谷。有學者指民調反映問責制度完全破產，現屆政府官員繼續留任只會加劇社會矛盾，應該引咎辭職。

香港民意研究計劃於上月三十日至今個月三日進行民意調查，即政府公布引用俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》訂立禁蒙面法之前，以電話訪問約一千名市民。

調查顯示，鄭若驊評分跌至十四點七分，較上月下跌三分，支持率更首次跌落單位數，只有百分之七，反對率則高達百分之七十五，支持率淨值為負六十九個百分點（數據存輕微誤差），較上月大跌十個百分點，其評分及支持率淨值均是她去年初上任以來的新低。

特首林鄭月娥民望同創上任新低，評分較上月下跌二點六分至二十二點三分，更創新高有八成受訪者反對她出任特首，反對率比上次調查上升六個百分點。此外，林鄭的支持率淨值為負六十五個百分點，較上月進一步減少八個百分點，其評分以至支持率淨值均為二○一七年上任以來最低。

至於三位司長，政務司司長張建宗評分微跌零點三分至三十一點八分，支持率淨值錄得負二十四個百分點，兩者同為他上任以來的新低；財政司司長陳茂波評分則下跌一點一分，錄得二十六點九分，而其支持率淨值為負四十二個百分點。

十三名局長的支持率淨值，只有一人微升一個百分點，其餘全線下跌，更有十一名局長的支持率淨值創上任以來新低，只有食物及衞生局局長陳肇始和環境局局長黃錦星的支持率淨值錄得正值，惟二人均錄得單位數的支持率淨值，分別是九個百分點及兩個百分點。保安局局長李家超支持率淨值為負五十三個百分點排末席，其次為錄得負五十個百分點的教育局局長楊潤雄，而民政事務局局長劉江華則錄得負四十三個百分點，排名尾三。

浸大政治及國際關係學系客席講師黎恩灝指出，現時有高達四分三受訪者反對為法治把關的鄭若驊任律政司司長，更有八成受訪者反對林鄭出任特首，惟六月至今卻無人問責下台，反映問責制度完全破產，整個管治班子沒有權威，只有威權。

黎恩灝又指出，是次民調於社區對話後進行，可見對話會未能爭取中間市民支持，更令支持對話、相對溫和的市民對政府「意見接受，態度照舊」的態度反感，又批評政府於對話後實施禁蒙面法是火上加油，認為特首及整個管治班子才是「攬炒派」。他認為，政治問題應政治解決，而有承擔、有羞恥的政府應集體問責下台，直言現屆政府沒有道德及政治基礎，繼續留任只會加劇社會矛盾。

理工大學學生會署理會長胡國泓認為，鄭若驊只得百分之七的支持率是驚人，因為社會如何撕裂都應該有基本盤支持施政，數據不會如此一面倒，直指鄭的評分「精彩」及前無古人，料無人能夠再差，認為其評分代表了香港人對司法制度沒有信心。

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