綠色先鋒：棄材重生　廢棄木材再造家具

設計師Eddy（右）和Andy（左）研製可重用又適合不同設計的傢俬組合。

搬家時最頭痛的，莫過於有大量舊傢俬不再合用，或者搬運費時失事，變相要掉棄造成浪費。「最初我哋係有人搬屋覺得傢俬全部唔啱用，可能呢度多幾吋，嗰度又少幾吋，所以先想研製可重用又適合不同設計嘅傢俬組合。」設計師Eddy和Andy合作，將一些會被棄置的材料，轉化成對社會有貢獻的資源，「我哋都相信棄材只係資源錯配，可以透過設計解決。」

「為咗畀人感覺高級啲，可能會用外國進口雲石，當中運輸、改設計，都會消耗好多資源。」Eddy曾經負責不少大型項目的設計，包括酒店、住宅等，以為可以對這些奢侈的浪費習以為常，但其實不然。「我哋有咁嘅能力，會好想用呢種能力去做環保，令行業可以持續發展。」Eddy解釋，他們團隊設計的模組式櫃架，可以配合不同空間及需要去組裝，而且只需用普通釘子固定，經計算後有一定承重能力，可以做到儲物、分隔空間等的效果。

環保設計連結社會資源，他們組成團隊「棄材再造」，參加「賽馬會低碳創聚」的零碳創新提案戰，並造出32個可靈活組合的木櫃。而當中的材料，是來自展銷會的布景裝置。「好多企業嘅宣傳活動最後都會產生大量垃圾，我哋就針對呢個情況，發揮我哋嘅設計。」以積木為概念的組合，在展銷活動後拆除留待下次重用，更可改成辦公室家具，賦予其第二生命，「用較低價錢轉售畀非牟利機構等重用，幫手再設計，減少堆填區壓力，又可以幫佢哋慳錢。」

要推行環保不可紙上談兵，Andy稱，首要目標是接觸更多大型企業的市場推廣部門，希望能夠獲得更多機會，推廣綠色展覽文化，帶動社會資源流動。與此同時，他們正進行產品硏發工作，希望用可完全生物降解的材料製作模組化的裝置，「例如菌絲體可配合特定模具塑型，唔使切割等步驟，慳好多人力物力。」

目前設計被本地一間共享工作空間採用，「夢創成真」聯合創辦人Dorothy表示，這組家具兼具展示架、書桌、牆的功效，可配合多變的共享工作空間，「我哋有時都會轉吓位，有啲新鮮感，而呢種可以重新組裝嘅家具就非常切合到需要，Eddy同Andy會問我想點改，再幫手設計過，再整過就好似新買嘅家具咁。」

「棄材再造」於2019 賽馬會低碳創聚「零碳創新提案戰」中，獲得 「最佳創新小組獎」。低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳有表示，一直希望培育綠色初創改變既有的生活習慣，「我相信人會影響人，多啲環保產品、意念同服務，成個市場、消費模式都會有所改變。」

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