Dr.東：長者免疫力降易染疥瘡　83%個案於安老院舍爆發

一種由寄生蟲引起並具高度傳染性的皮膚病「疥瘡」，經常侵襲幼兒中心或老人院等院舍機構。衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》總結過去近兩年院舍爆發的疥瘡個案，發現大多數是老人院的長者中招，偶有公立醫院爆發，部分個案更連院舍工作人員亦染病。中心提醒，照顧者、家庭成員之間亦有機會互相傳播，必需將患者的衣物、毛巾和被單分開清洗，亦不應共用任何物品。

疥瘡是由疥蟎蟲引起的皮膚病，這種寄生蟲鑽入人體皮膚後，會寄居及繁殖。疥瘡可影響任何年齡的人士，但長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染。疥瘡可在擠迫環境下迅速傳播，因此醫院、幼兒中心、宿舍和安老院舍等院舍機構是疥瘡爆發的高危地方。

衞生防護中心指出，疥瘡患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。皮膚表面可能出現紅疹、線狀損痕或小水疱。通常受影響部位是手指隙、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。疥瘡通常透過直接接觸患者皮膚而傳播，患者的衣物和被單亦可能帶有疥蟎或卵子，家庭成員之間和院舍機構內傳播亦常見。從未患過疥瘡的人，潛伏期約為兩至六星期；曾感染過疥瘡的人，病徵會較早出現。受感染的患者即使沒有出現病徵仍有機會傳播疥瘡。

衞生防護中心總結去年至今年8月的出現疥瘡的院舍機構個案，共錄得86宗，357名病人受影響。83%個案是安老院舍爆發個案，其餘個案爆發地點分別是殘疾院舍、公立醫院及庇護工場。在受影響病人中，97%是院友或住院病人，餘下的是醫護人員或院舍工作人員。

感染疥瘡後，防護中心指只要塗抹含5%氯菊酯的殺滅疥瘡乳劑，便有效殺死寄生蟲。中心提醒照顧者亦要小心處理與患者相關物品，以免受感染，例如每次接觸疥瘡患者前後，均須徹底清潔雙手；將患者的衣物、毛巾和被單分開清洗，水溫須達至攝氏60度或以上，時間不少於10分鐘，才可把疥蟎蟲及其卵子消滅。難以清洗的物品，可放入密封膠袋最少7天，方可繼續使用。

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