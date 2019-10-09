網民熱話：骨碎定牙齒？「加料」木桶飯超恐怖

食飯要慢慢享用，除了有助消化外，亦可避免狼吞虎嚥下，誤吞異物。近日有食客在餐廳點了一客木桶飯，竟發現內藏一粒牙齒狀的不明物體，上面更帶着疑似牙垢的污物，看上去十分嚇人。網民看後亦稱：「好惡心」。

貼文由網民Cherie Lo在Facebook群組「中伏飲食報料區」發布。事發在上周三（2日）下午1時左右，當時事主正在店內用餐，突然感到口中有異物，「食正一半咬到啲骨碎，再食食下竟然有隻牙」，又強調「係一隻有牙垢嘅牙」。從圖片上看，不明物體看上去確實頗像牙齒，非常惡心。事主認為像是豬牙，與侍應理論，對方卻堅稱「唔係牙」，又表示要「拎入去畀廚房睇清楚」。事主堅決拒絕：「會畀食環睇，還你清白」。貼文稱對方最終承認不是，更以「唔記得提醒我，介意有骨碎就唔應該嗌肉碎飯」作解釋。

貼文上載後眾人議論紛紛，有人看過相後表示難以接受，「好惡心，恐怖」；有人從圖片上看，表示懷疑：「你確定真係豬牙？」「似係人牙！」

東網記者致電餐廳查詢，餐廳負責人表示，由於該款木桶飯有拆骨肉，可能是從豬骨拆肉時跌入。但當時客人「一路揸住粒骨，唔畀同事睇」，所以未能確定，餐廳最後向事主道歉，亦沒有收錢，希望可以息事寧人。

網民有話說

Queenie Ngo：似大牙，爛咗4分1甩咗出嚟

拍毫.：朋友買咗六合彩未

Sherry Chan：等食環報告

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