男警以醫病等謊言呃女友貸款及名錶　認3項欺詐罪囚8個月

男警透過交友軟件結識女網友後，旋即成為情侶，惟男警卻將收入微薄的女友當「人肉提款機」，訛稱要還按揭、醫病和轉工等，誘女友借出逾9.5萬港元，並代他墊支購入6.2萬港元的「勞力士」手錶，事後又涉要女友放棄對其指控。男警今(9日)在西九龍法院承認三項欺詐罪，餘下的妨礙司法公正罪則獲控方不提證供起訴。裁判官斥被告利用事主信任長時間犯案，判他入獄8個月。

案情指，被告張永亭(25歲)於2015年6月透過交友程式結織女事主，被告當時自稱是「張永天」，在反黑組任臥底探員，數日後兩人便成為情侶。拍拖後一個月，被告便開始向事主表示因要還按揭和供車出財政困難，向女事主借錢，月薪僅1萬港元的女事主在隨後的11個月，分14次借錢予被告，涉款6.9萬港元。

此外，被告曾向事主訛稱腦內有血塊，獲兩個月病假，並向事主借錢治療及償還按揭，最終事主在2016年7月至12月，分6次共借了2.65萬港元給他，惟被告一直沒有還錢。

至前年一月，被告向事主表示已辭任警隊，改任倫敦金銷售員，又指他每名同事都會佩戴「勞力士」，故他也想買一隻。兩個月後，被告向事主表示沒有信用卡，請她代為「碌卡」購買，承諾會分期還款，事主答允。

廉政公署其後向被告作出調查，警誡下他否認借錢，但承認不需還按揭，腦內也沒有血塊。此外，警務處的紀錄顯示被告從未派駐在反黑組，在案發期間只曾因上呼吸道感染而放假一天。

辯方求情稱，被告加入警隊前曾任職倫敦金銷售員，而他加入警隊的四年多表現良好，屢獲讚賞。被告在案發時大部分收入都用作家庭開支，拍拖後支出更多，加上他經常和同僚外出「飲飲食食」，又怕向財務公司借錢影響前途，所以才向事主借錢。

辯方直言被告向事主每月借5000港元不算太多，又以為日後和事主結婚後，事主會原諒他的謊言，但兩人最終分手，他無法如約還錢，才被帶上法庭，慶幸他在友人相助下可以還錢給事主，故事主除了感情外無其他損失。