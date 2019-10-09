每日一片：交通燈失靈惹禍？　私家車遭攔腰硬撼

有網民認為是次意外或與交通燈失靈有關。(互聯網)

示威不斷，路面的交通燈連日失靈，近日荃灣有司機疑因未有留意路面情況，沒有讓車之下遭私家車直撼。事後網民在社交網站發文，提醒司機交通燈失靈下，應更加小心忍讓。

事發在昨日（8日）早上10時許，地點為青山公路荃灣段。從網民Kelly Kaa在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，事發地點是一個十字路口，當時交通燈相信因失靈無亮起。馬路上的司機大多車速較慢，其中往熊貓酒店方向行駛的一輛紅色休旅車及一輛旅遊巴相繼停車，讓駛往沙咀道方向的車行駛，惟一輛私家車未有「跟大隊」，繼續向前，最後遭另一輛私家車攔腰硬撼。後者泵把飛脫，引擎位置冒出白煙，碎片散落一地。

片段引起熱議，有網民認為撞人私家車沒有危機意識，即使見有車讓路，亦應慢駛過去。有網民則認為「打橫行嗰個人賠硬」、「冇燈都死衝爛衝，隔離啲車都停咗啦。」而不少網民覺得兩車均有錯：「打和！」

警方發言人指，昨日早上10時27分接報，涉事司機分別姓丁及姓方，前者58歲、車頭受損、意外後毋須送院，後者59歲、右邊車身受損、報稱膊頭及耳部受傷，送往仁濟醫院接受治療。案件列交通意外有人受傷處理。