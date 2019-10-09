假錶換值42萬元真勞　男警盜竊罪成還押候懲

長沙灣警署一名男警，前年處理一宗拾獲價值逾42萬港元勞力士手錶案件時，涉嫌以黑色錶面冒牌錶，偷龍轉鳳與淺藍色錶面的真錶掉包。被停職的被告周合駿(27歲)否認一項盜竊罪，今(9日)在區域法院被裁定罪成，還押至11月22日量刑。

周被控於2017年6月26日在長沙灣警署報案室內，偷竊一隻淺藍色錶面的Cally-Daytona的勞力士手錶，價值42.5萬港元，它是屬於鍾曉峰的財產。

法官裁決時表示不接納被告事後的解釋，被告接收手錶時，已向對方表示會把錶放到貴重財物袋，其後他卻把手錶放進自己的腰包，行為令人生疑，即使被告不懂如何包裝手錶，大可拿手錶連袋去請教證物室同僚，被告偏偏費神把已放入貴重財物袋的手錶拿出，再放到自己的腰包。

且被告接收手錶後，6分鐘後已可把載有假錶的袋拿給證物室同僚看，期間未見他在報案室的枱上搜索。其後的閉路電視片段可見被告用了大部分時間來包裝。法官指若被告忘記手錶放在何處，找尋時定會找尋自己的腰包，不認為被告當時有時間上的壓力，而急需以假錶頂替，認為被告首次把假錶拿到證物室，已欲不誠實挪佔並意圖剝奪事主的手錶。

辯方求情指被告自小自立及有紀律性，希望成為警員，2014年加入警隊，今次屬不幸，被告因無足夠定力拒絕誘惑，一時歹念令其警員夢破滅，一生蒙上污點，愧對父母。

另手錶物主鍾先生早前有到庭聽審，於庭外說本以為警署乃安全的地方，其友人才會把錶交到警署，豈料財物被盜，直斥警方離譜，事件影響警方聲譽及市民對警方的信心。因手錶乃案中證物，鍾至今仍未拿回，他憶述當日到警署打算取回手錶，警員遲遲未能處理，他在等待期間見到有新聞報道相關事件才驚覺發生狀況。他對警方的信心因此而動搖，其後要求警方把錶鎖在夾萬內保存。