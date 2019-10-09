副學位課程增資助金　6院校2416個學額受惠

政府公布2020/21學年，指定專業界別課程資助計劃將資助6所專上院校共31個副學位課程，涉及學額共2416個。實驗室為本課程的資助金額將由2019/20學年的每年36,400港元增至37,300港元，非實驗室為本課程的資助金額由每年20,850港元增至21,400港元。

31個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。受資助的副學位課程和學額數目經教育局在諮詢相關政策局和部門後決定。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生，和現正修讀有關指定課程的學生。資助會在課程的正常修業期內發放，獲資助的學生只需支付扣除資助額後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

資助計劃由2015/16學年起推行，資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程，為有殷切人力資源需求的行業培育人才。資助計劃由2019/20學年起擴大資助範圍，資助每屆約2000名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。