修例風波：姚連生中學遭破壞　教育局嚴厲譴責

反修例紛爭蔓延至中學校園。荃灣保良局姚連生中學本周二(8日)遭示威者在校門及外牆噴漆及塗寫字句，疑有人不滿校方處理學生的連儂牆爭拗引發，教育局表示，已就事件聯絡學校，知悉學校考慮到學生安全已報警處理。香港教育工作者聯會發表聲明，對一切破壞學校行為予以嚴厲譴責，強烈反對將政治帶入校園。

荃灣姚連生中學上周曾發生連儂牆撕紙糾紛，一名中三學生疑遭一名中五學生毆打，事後校方要求部分學生需要家長接送才可離開校園，事件引起偏頗質疑。本周二下午4時，一群學生及黑衣人到該校要求交代事件，期間有人一度爬入校內噴字，有人在校外焚燒紙張，學校的閉路電視及玻璃門亦遭破壞，並被扔玻璃樽、垃圾桶及雪糕筒，最後防暴警察到場驅散上述人士。

校方表示，關注事件及重視師生安全，並已報警求助，亦已於今日安排特別周會課向全體師生交代事件，會向有需要學生提供輔導。學校今天運作如常，所有學生下課後安全離校。

教育局嚴厲譴責事件，聯絡學校後知悉該校已啟動危機應變小組，為有關學生提供情緒支援及處理相關事宜。學校考慮到學生安全，已報警處理。教育局重申與教育界一致反對政治入侵校園，任何人士不應因政見不同而作出破壞及恐嚇的行為，這已經不再是表達訴求或意見，亦不是宣揚政治主張或理念，而是涉及刑事行為，教育局支持校方把案件交由警方嚴正調查，會繼續與學校緊密聯絡，跟進事件，並為學校提供適切支援。

教聯會亦譴責示威者嚴重破壞學校安寧，校園是學與教的園地，強烈反對將政治帶入校園，又指開學以來，學校受到不少衝擊，包括有團體發起罷課、在校門外築人鏈及默站等。教聯會對校園日趨政治化深表憂慮，嚴正要求有關人士停止干擾學校正常運作，還校園寧靜。