東方日報A2：漠視局勢轉差　政府盲讚報告

世界經濟論壇（WEF）發表《二○一九年全球競爭力報告》，香港評分為八十三點一分，排名比去年攀升四位至第三位，惟繼續跑輸今年超越美國升至榜首的新加坡。報告更指出，本港最弱的一項是創新能力，評分只有六十三點四分，排在第二十六位。而本港在司法獨立、貪腐情況、新聞自由等方面的得分亦下跌，而報告未有反映持續多月的反對修訂《逃犯條例》引發暴力流血衝突影響，惟政府仍盲撐報告。有學者指出，修例風波會令本港的投資減少，競爭力減弱，如抗爭暴力行為持續將影響深遠，等同自毀長城。

世界經濟論壇今年的全球競爭力報告是根據環境便利性、人力資本、市場及創新生態系統四大分類下共十二項支柱，比較全球一百四十一個經濟體，排首五名的經濟體依次為新加坡、美國、香港、荷蘭及瑞士。新加坡今年超越美國位居榜首，香港比去年攀升四位至第三位，台灣上升一位排第十二位，中國內地則與去年一樣排在第廿八位。若只以亞太國家及地區計算，頭三位依次為新加坡、香港及日本。

報告又指出，香港在今次報告中創下紀錄，有八個支柱項目入十大，當中有四項排第一，分別為宏觀經濟穩定性、健康、產品市場及金融體系，其中宏觀經濟穩定性及健康評分均維持在最高分的一百分，產品市場及金融體系的評分皆上升，得分分別為八十一點六分及九十一點四分。不過，報告指香港最弱的一項無疑是創新能力，只有六十三點四分，排在第二十六位，較排在第十三位的新加坡低十一點八分。

至於造成本港與新加坡之間差異的還有有關勞動市場項目的評分，當中本港在勞動市場項目的評分只有七十五點八分，其中在勞工權益細項中更只有十分，排在第一百一十六位。而新加坡在勞工權益方面則有八十九分，排在第十八位。

此外，本港在多個細項的評分亦有下跌，包括在司法獨立方面下跌至八十四點一分，新聞自由下跌至七十點四分，貪腐發生率的評分亦下跌至七十六分，三項排名分別為第八、第六十一及第十四。

而在食水供應穩定性、職業培訓質素、尋找技術員工的容易度、創新公司增長等細項評分亦有下跌。而此報告是在今年一至四月進行訪問，故未有反映本港自六月以來的反修例示威浪潮影響。

政府回應該報告時表示，報告反映本港在宏觀經濟穩定性、健康、產品市場及金融體系等方面的競爭優勢，重申政府一直致力提升本港經濟競爭力及活力，會努力維護本港傳統優勢，包括優良法治傳統、司法獨立、自由開放市場、簡單低稅制等，並為本港發掘更多商機，以及積極加強在基礎建設、創新科技、培育人才及增加土地供應等方面的投資。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所榮譽研究員何濼生教授表示，今次修例事件令本港各行各業受影響，經濟短期內會走下坡，年輕人就業機會減少。而事件亦嚴重打擊本港開放度，他解釋，新加坡較歡迎人才，但「香港後生仔唔鍾意返內地發展，內地人嚟香港又唔歡迎」，本港經濟依靠內地，今次事件會令內地以至外國來港投資減少。

何認為，如本港抗爭文化持續將影響深遠，暴力行為是自毀長城，望港人能夠迷途知返。

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