老人院人手不足 羅致光稱研究容許津助院舍輸入外勞

面對有長者院舍因人手不足而結業的問題，勞工及福利局局長羅致光昨(9日)表示，正研究容許津助院舍輸入外勞，但會施加有別於私營院舍的條款，例如確保本地打工仔「人工可以好一啲」，避免公眾及業界會有政府輸入外勞壓榨本地勞工的觀感。此外，他又指，已完成綜援制度內涉及特別津貼的檢討，承認現時只有約1800元的津貼額過低，表明會調高款額。

安老業一直面對人手不足的問題，政府容許私營院舍及買位院舍透過勞工處的「補充勞工計劃」輸入外勞，惟政府撥款的資助院舍則不可參與計劃。羅致光昨與傳媒茶敍時，指大澳已有院舍因沒法聘請足夠人手而結業，南區、中西區院舍亦正面臨同樣的問題，正研究放寬津助院舍輸入外勞，又指為免公眾及業界會有政府輸入外勞壓榨本地勞工的觀感，會對資助院舍施加額外條款。

另外，為輕度殘疾幼兒提供訓練服務的「到校學前康復服務」名額本月起增加至7000個，令幼稚園覆蓋率約87%；不過，他指，由於有更多家長察覺子女或有相關問題而令服務需求增加，現時仍未達到當年「零輪候」承諾，故未來會以千計增加名額，期望兩、3年內可兌現零輪候承諾。他提到，為讓有發展遲緩徵兆的兒童可及早獲得相關服務，明年會推出先導計劃，為有需要兒童提供專門訓練。