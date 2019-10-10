探射燈：違規改建劏房　忽視消防隱患

香港寸金尺土，不少業主會想盡辦法將單位改細或改變土地用途，增加租金收入，除劏房及床位單位外，將工廈或新界農地的豬欄改為劏房出租亦曾出現，但改建工程往往涉及消防安全及改變土地用途等問題，過往亦曾發生過多宗劏房火警意外，有消防專家指劏房消防隱患處處，容易引致重大傷亡。

上月初，灣仔1幢劏房林立的大廈，其中1個劏房發生火警，火勢達3級，消防處需出動140人救援，疏散逾百名住客，事件造成2人死亡。今年7月，深水埗鴨寮街1個劏房單位疑電飯煲短路引發火警，女戶主燒傷手腳送院。2016年7月，長沙灣元州街1幢有多層迷你倉的工廈發生3級火，其中居於迷你倉內劏房的兩兄妹受傷送院，事後，該幢工廈被揭發有多個劏房單位。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯表示，劏房將1個單位劏開成數個獨立房間，不論入住人數、電器及家具數量，以致電力負荷等都會超出其樓宇本身的設計，會增加電線短路的風險。另外，絕大部分劏房均屬違規改建，未經屋宇署的審批，其分間的牆壁和大門未必有抗火效能，走火通道亦大大收窄，難以阻止火勢蔓延，增加逃生的難度。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！