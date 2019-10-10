探射燈：樓市泡沫排名降　基層住屋續惡化

早前瑞銀集團（UBS）發表報告，指香港在最新的「最有可能出現房地產泡沫城市」排名中，由去年的第1位，連跌2級至第3位，被德國慕尼黑及加拿大多倫多超越，惟有關報告未涵蓋今年第2季後數據，故近期的社會活動所帶來的影響，仍未能反映。關注基層住屋團體表示，基層住屋仍在水深火熱之中，若經濟持續不景，申請綜援或淪為露宿者的個案會愈來愈多。

香港社區組織協會幹事施麗珊表示，暫未見到有大量業主減租的情況，反之，仍不時接獲加租的求助個案，月租床位加租100、200港元，月租劏房則多加約500港元。另外，施又指近期接到不少從事日薪工作，包括飲食、旅遊及裝修等行業的市民反映，由於交通受阻而未能上班而影響收入，接獲協助申請綜援的個案亦有增加，她擔心現時情況若仍持續，基層市民住屋只會不斷往下流，即租開劏房的住戶會轉租床位，或有人床位都租不起，就會淪為露宿者。

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