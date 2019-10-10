探射燈：劏房也劈租　悲現輪更制

近期社會動盪且經濟下滑，劏房及床位的出租亦受影響。

近期社會動盪且經濟下滑，以往有價有市劏房已現減租潮，有租客為減低租金，更實施早晚輪更制，輪流租用；無牌床位單位的業主同樣面對「等租客」，有單位放置14個床位仍未有人入住。地產業界直指，現時各類租金下調約5%，若社會運動持續，不排除業主出現恐慌性「劈價」。

「呢間房月租3500，可以叫業主減價。」日前一名地產代理帶着佯裝租客的東網記者，在荃灣楊屋道一帶參觀出租的劏房單位，還即場致電業主「幫口」要求減租，結果業主願意減每月200港元租金，而該單位位於6樓，面積約600平方呎，間出5間劏房，每間叫價月租3000至3500港元不等，惟放盤逾月，仍未有租客入住。

該代理承認近期市況不景，未來或現退租潮。她指租客隨時面臨失業，更教路租客可自行找「拍檔」分租或以日夜更模式入住，以減低租金。她又指，早前同區一個近港鐵站的大型屋苑2房單位，同樣有人以分租制租用1房，每人月租約900港元。另外，網上租屋網亦不難找到「分更房」，沙田區1間60平方呎房間，月租2800港元，業主規定入住者只可「晚9朝8」入住。

深水埗至佐敦一帶的床位仍遍地開花，記者透過應用程式，聯絡另一名地產代理參觀出租床位，其中1間位於油麻地唐樓3樓，超出相關床位的規定，單位內共有16個床位，記者到訪時，只剩1個上格床仍有空位，月租1800港元。

另外，佐敦1大廈的高層單位亦涉違規經營床位，並正在裝修，提供14個床位，惟至今仍無人落訂入住，上格床月租1900港元，下格床月租2100港元。有關代理承認出租情況較預期差，以往床位甫推出，便有不少人前來落訂，現時市況卻是「呆滯」。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指，近期租金趨勢呈3%至5%下調，業主叫租「冇以前咁企硬」，而現時業主及租客都採取觀望態度。他又稱，若社會運動持續多2、3個月，經濟、民生及移民等影響浮現，及後更難言會引起業主恐慌性拋售。

立法會議員劉國勳表示市道不景，社會運動影響各行業，基層市民「飯碗」隨時不保下，就算租金減，他們亦未必「租得起」。至於違法床位，他促請政府要嚴格執行條例，始終涉及走火及消防等安全問題。

民政事務總署發言人證實，上述兩個床位單位並無持有「床位寓所牌照」。該署牌照處接獲懷疑無牌床位的投訴，去年有11宗，2017年有26宗，2016年有23宗，惟沒有就無牌經營床位寓所提出檢控。

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