Dr.東：兒童癌症復康者性功能或受損　中大籲盡早治療

近年癌症護理水平進步，部份兒時罹患癌症的病人也能夠順利康復，不過，受治療影響，他們長大成人後有機會出現部份後遺症，中大一項研究收集了200名兒童癌症康復者的數據，發現當中有四分之一復康者至少有一項性功能問題，且男性較常見。而且，他們出現抑鬱症狀的機會亦高。負責研究的學者建議主動為這類病人提供合適轉介及輔導。

香港中文大學外科學系何善衡泌尿中心的吳志輝教授及其團隊，由2015年至2017年期間，分析中心內兒時患有癌症的倖存者，長大後與癌症相關的性功能障礙問題，並了解他們整體的心理狀況，包括自尊、抑鬱症狀等，當中有200名病人參與研究，他們過去至少3年沒有復發癌症，受訪者以女性佔多。

結果發現，有24%被訪者患有至少一項性功能問題，該問題亦多見於男性、較大年紀確診患有癌症者及已婚的病人。有性功能問題的病人普遍有較低身體健康分數、自尊分數、較高身形意象分數及較多抑鬱症狀。有關研究已刊登在《香港醫學雜誌》。

專家解釋，兒童癌症康復者受治療影響，長大後有機會出現青春期發育、賀爾蒙問題、無精子症、卵巢衰竭等各種與性功能有關的健康問題；此外，康復者亦要面對各種心理問題，包括擔心癌症復發、自尊心受損等。過往也較少研究反映華人兒童癌症患者與性功能問題的關係，相信這些問題都有被忽視及低估了嚴重性。專家建議，有需要時應主動提供合適轉介，兒科及成人泌尿科要有較佳過度期護理，有助提供更好的病人教育，以及盡早提供介入治療。

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