Dr.東：兒童癌症復康者性功能或受損 中大籲盡早治療
2019年10月10日 06:00
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泌尿外科專家吳志輝教授及其團隊找到兒童癌症患者復康的一個隱患。
近年癌症護理水平進步，部份兒時罹患癌症的病人也能夠順利康復，不過，受治療影響，他們長大成人後有機會出現部份後遺症，中大一項研究收集了200名兒童癌症康復者的數據，發現當中有四分之一復康者至少有一項性功能問題，且男性較常見。而且，他們出現抑鬱症狀的機會亦高。負責研究的學者建議主動為這類病人提供合適轉介及輔導。
香港中文大學外科學系何善衡泌尿中心的吳志輝教授及其團隊，由2015年至2017年期間，分析中心內兒時患有癌症的倖存者，長大後與癌症相關的性功能障礙問題，並了解他們整體的心理狀況，包括自尊、抑鬱症狀等，當中有200名病人參與研究，他們過去至少3年沒有復發癌症，受訪者以女性佔多。
結果發現，有24%被訪者患有至少一項性功能問題，該問題亦多見於男性、較大年紀確診患有癌症者及已婚的病人。有性功能問題的病人普遍有較低身體健康分數、自尊分數、較高身形意象分數及較多抑鬱症狀。有關研究已刊登在《香港醫學雜誌》。
專家解釋，兒童癌症康復者受治療影響，長大後有機會出現青春期發育、賀爾蒙問題、無精子症、卵巢衰竭等各種與性功能有關的健康問題；此外，康復者亦要面對各種心理問題，包括擔心癌症復發、自尊心受損等。過往也較少研究反映華人兒童癌症患者與性功能問題的關係，相信這些問題都有被忽視及低估了嚴重性。專家建議，有需要時應主動提供合適轉介，兒科及成人泌尿科要有較佳過度期護理，有助提供更好的病人教育，以及盡早提供介入治療。
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