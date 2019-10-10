網民熱話：外傭踎車頭抹玻璃　洗車隨時變毀車？

根據標準僱傭合約，洗車被視為家務職責，故部分僱主會要求外傭到停車場為其洗車。近日網上流傳照片，有疑似外傭踎車頭為僱主洗車，顯得十分落力。不過，照片惹起網民爭議，有人認為外傭的洗車方法會致車身凹陷，亦有人質疑僱主未有準備適當的洗車工具，令外傭要冒生命危險做家務。

從網民Alex Hung在Facebook群組「馬路的事討論區」上載照片所見，有多部私家車停泊在一個停車場。一名身穿紅色T恤的疑似女傭，蹲在其中一部黑色電動車的車頭冚上，抹洗擋風玻璃。而女傭附近未見清潔刷或刮水板等洗車輔助工具，未知女傭是否個子矮小，為了為僱主抹乾淨車頂及擋風玻璃，故直接赤腳踩上車頭冚工作。網民留言稱﹕「唔知道個車主知唔知佢嘅好工人，原來咁瞓身幫佢洗部車」。

網民對外傭的做法意見不一，有人大讚外傭「盡責」、「好落力」、「盡忠職守」。但有網民認為外傭想「報仇」，亦有人質疑「咁重踩上去會唔會凹？」、「測試硬度」。有人亦建議外傭「用伸縮棍抹玻璃」。

網民有話說：

Jun Chan： 除埋拖鞋算係咁啦

Kathie Song： 我工人就係咁整爛咗我㗎車

Kelvin Lee： 車頭冚好夠硬

Arttong Tong： 好輕功

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