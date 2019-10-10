修例風波：特朗普回應NBA風波　促自行解決困境

美國NBA球隊休斯敦火箭總經理莫雷日前在社交網表態支持香港反修例示威，美國總統特朗普周三（9日）首次回應，指NBA應清楚自己正在做甚麼，自行解決身陷的處境。另一邊廂，NBA周四（10日）證實，晚上於上海舉行的洛杉磯湖人對布魯克林籃網的熱身賽，會如常進行。

特朗普指，NBA必須自己解決自身處境，並點名批評金州勇士隊教練卡爾（Steve Kerr）及聖安東尼奧馬刺教練普波維治（Gregg Popovich）等人，討好中國，但對自己國家則表現不尊重。卡爾早前被問到今次風波時回答指沒有看法，又稱沒有足夠知識談論中國政治。特朗普斥卡爾在此事上如同一名小男孩，無法回應這場風波，反而在震抖，但卻指點美國的不是。

至於普波維治曾表示，NBA總裁阿當施華是一名出色的領袖，但同時暗嘲特朗普，稱「相比我們過去三年不得不經歷的，差別很大，在領導力和勇氣方面，有很大差距。」結果被特朗普斥只鬧美國，不罵中國。

而阿當施華周三則夜遊上海，滿面笑容與友人合照。此外，費城76人周二（8日）晚於美國華盛頓與廣州龍獅友賽時，有人權組織在場館外送T恤支持香港。

美國有線電視新聞網絡（CNN）分析指，NBA目前如「走鋼線」，無論如何處理也兩面不討好。如NBA不撐莫雷，會傷害美國球迷的情感，失去美國的贊助商。但對於NBA來說，沒有任何市場的增幅能超越中國市場。據統計，中國市場佔NBA現時的收入至少10%。