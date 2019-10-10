AI便攜式顯微鏡驗血準確度92%　5分鐘有結果

中大開發全球首部用於檢測血液的人工智能便攜式定量相位顯微鏡，重量少於5公斤，大小如一個公事包可隨身攜帶，只需要一滴血的分量，數分鐘內就可以分辨出健康血液中的白血球的單核細胞、粒細胞、淋巴細胞類別，及細胞增長度，有關測試的準確度更可媲美現有的大型檢測儀，初步達到92%。

一般常規身體檢查必定會包括驗血，透過血液分析評估身體健康狀況特別是具免疫功能的白血球。與紅血球不同，白細胞有多種類型，大致分為單核細胞，粒細胞和淋巴細胞。單從它們的類別或數量的增減，可反映不同疾病，例如炎症，傳染病和白血病等。

傳統的血液檢測方法，包括用肉眼觀察染色塗片，及用流式細胞儀進行受光檢測，但染色和螢光標記過程耗時且費力。至於另一種毋須標記而又靈敏度高，成像快的定量相位顯微技術，市場上的產品都是體積大又昂貴，難以移動到不同的實驗室。而且以上方法都需要由專業人士處理，檢測結果需要數小時甚至數天時間才能完成。

中大生物醫學工程學系教授周仁杰領導的團隊，開發了便攜式的顯微鏡可識別不同類型的人類白細胞，將一滴血放在試片，試片放到顯微鏡接駁電腦，5分鐘內就可分析各種白血球類型，細胞形態都展現眼前。團隊初步抽取了7名人士的血液測試，結果顯示準確度超過90%。

完成了這項概念驗證研究後，團隊計劃從2020年開始與內地及香港醫院合作進行臨床認證，例如使用醫院血庫的血液分析，期望3至5年後將研究成果商業化。團隊亦將會研究分辨紅細胞和所有其他血細胞類型，或進一步將此發明用於區分細菌及辨別幹細胞等，期望最終可檢測血液中的癌細胞。