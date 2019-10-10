AI便攜式顯微鏡驗血準確度92% 5分鐘有結果
2019年10月10日 12:08
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中文大學開發全球首部用於檢測血液的人工智能便攜式定量相位顯微鏡。(戴碧怡攝)
中大開發全球首部用於檢測血液的人工智能便攜式定量相位顯微鏡，重量少於5公斤，大小如一個公事包可隨身攜帶，只需要一滴血的分量，數分鐘內就可以分辨出健康血液中的白血球的單核細胞、粒細胞、淋巴細胞類別，及細胞增長度，有關測試的準確度更可媲美現有的大型檢測儀，初步達到92%。
一般常規身體檢查必定會包括驗血，透過血液分析評估身體健康狀況特別是具免疫功能的白血球。與紅血球不同，白細胞有多種類型，大致分為單核細胞，粒細胞和淋巴細胞。單從它們的類別或數量的增減，可反映不同疾病，例如炎症，傳染病和白血病等。
傳統的血液檢測方法，包括用肉眼觀察染色塗片，及用流式細胞儀進行受光檢測，但染色和螢光標記過程耗時且費力。至於另一種毋須標記而又靈敏度高，成像快的定量相位顯微技術，市場上的產品都是體積大又昂貴，難以移動到不同的實驗室。而且以上方法都需要由專業人士處理，檢測結果需要數小時甚至數天時間才能完成。
中大生物醫學工程學系教授周仁杰領導的團隊，開發了便攜式的顯微鏡可識別不同類型的人類白細胞，將一滴血放在試片，試片放到顯微鏡接駁電腦，5分鐘內就可分析各種白血球類型，細胞形態都展現眼前。團隊初步抽取了7名人士的血液測試，結果顯示準確度超過90%。
完成了這項概念驗證研究後，團隊計劃從2020年開始與內地及香港醫院合作進行臨床認證，例如使用醫院血庫的血液分析，期望3至5年後將研究成果商業化。團隊亦將會研究分辨紅細胞和所有其他血細胞類型，或進一步將此發明用於區分細菌及辨別幹細胞等，期望最終可檢測血液中的癌細胞。