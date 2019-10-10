房地產協會倡規劃新界北作「副中心」　躉船上建過渡性房屋

香港房地產協會今(10日)就下周三(16日)出爐的新一份施政報告提出多項土地及房屋方面建議，包括規劃新界北為「都市副中心」、統一農地補償價及成立緊急土地應變小組等。同時建議於躉船上以組裝合成法興建過渡性住房，預計一艘躉船能容納400個家庭，共約1600人。

該會會長黃俊康形容，缺乏土地及房屋問題已「火燒眼眉」，故建議政府發展新界北及洪水橋等區域，成為兼具經濟活動及居住功能的「都市副中心」，認為該概念有助盡快解決住房短缺問題。

黃指，目前香港的城市功能在布局上出問題，大多經濟活動集中於港島九龍，新市鎮功能以居住為主，導致每日有大量市民需要「鐘擺式移動」上班，對交通造成壓力；同時大量內地遊客的消費活動亦過於集中於港九市區，造成社會問題。

黃形容新界北部可供發展面積遼闊，位置亦緊靠深圳等內地城市，若加以發展有望藉消費需求創造就業機會，而即使有人建議發展大嶼山，但由研究、推行至建屋或需時約廿年，時間太長，故建議政府先考慮發展都市副中心，或透過土地共享計劃發展新界農地，解決土地荒。

協會亦建議當局若打算引用《收回土地條例》收地，可考慮統一以甲級農地補償價標準，向所有農地持有人收地，但規定所有收回的農地只能用作興建不能轉售的公營出租屋，日後亦不能以任何形式將土地轉讓給發展商興建私人住宅等條件。