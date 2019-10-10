每日一片：的士爬頭撞車攞嚟衰？　車Cam揭真相

駕駛時有車Cam拍攝，絕對可以將真相還原。近日一宗涉及的士的交通意外，表面是的士在行駛時突然爬頭及切線所引發，不過有目擊網民上載現場車Cam片，卻揭發的士「錯唔晒」。

現場是旺角亞皆老街近洗衣街，事發於昨日(9日)中午約12時。車Cam片段所見，現場交通頗為繁忙，車輛都要緩緩前進。一架的士在靠近路邊的慢線行駛，前面是一架貨車，期間的士突然抽出中線，越過貨車後，再爬頭企圖切入貨車前，結果被剛起步的貨車撞上。不過只要細心留意，其實該輛貨車一直是停定的「死車」，直至跟車回來，司機似乎未留意現場情況便隨即開車，結果撞及剛轉線的的士。

有網民最初都直指錯在的士身上，「差一個車位就輸晒」，「的士咁Cut線，冇贏嘅理由呀嘛？」直至有網民提醒貨車是「死車」後，都大呼的士司機好彩，「如果冇片咁Cut線，的士輸九成，依家貨車輸九成」、「只睇位的士輸」、「貨車係正線，但佢之前打死火燈停車，的士過佢Cut線係合理使用道路，之後貨車(跟車)一上人(司機)就唔理交通情況開車，係不小心駕駛」。亦有人狠批貨車司機鹵莽，「開車前要望清交通環境，如果係人咪X街？」