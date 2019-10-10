興德前校長陳章萍脫虛假文書罪　控方不服今提覆核

屯門興德學校前年爆出「影子學生」等校政風波，揭發時任校長陳章萍涉向教育局呈交虛假的求職者面試紀錄表格，陳被控一項使用虛假文書罪，受審後無罪。控方今(10日)在屯門法院提出覆核聆訊，指根據合理推論，陳的目的是要影響教育局調查，對教育局造成不利，促請法庭判她有罪。裁判官押後案件至10月24日裁決。

裁判官早前裁決，涉事有關教學助理張錦輝的面試紀錄屬虛假文書，而被告陳章萍(46歲)明知此情況，仍將文件交給教育局，明顯是有意圖令教育局接受該表格為真文書，但因不肯定她有意圖要令教育局蒙受不利，故判她罪名不成立。

控方今陳詞指，教育局案發時到學校，除了要調查張錦輝外，亦想知道張的受聘情況，以及校方有否依照指引保留相關文件，若校方沒有保存該些文件，教育局便有機會向校方發出警告，陳本人則不會有任何後果。

控方認為，陳明知教育局的調查目的，仍交出假文件，圖誘使負責調查的教育局職員信納為真文書，唯一合理推論就是她有意圖影響調查，從而對教育局造成不利。辯方則重申沒有證據顯示陳有此意圖。