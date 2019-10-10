邨民涉收義工福袋於西九補選舞弊　押12月訊

去年立法會九龍西補選中，廉政公署調查發現3女1男涉舞弊賄選，其中2名居民組織義工疑派發「福袋」，以誘賄選民投票給鄭泳舜，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪。另2名選民涉嫌接受「福袋」以投票予鄭，各被控一項在選舉中作出舞弊行為罪。案件今(10日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押至12月5日，以讓辯方取得法律意見，被告准以2000港元保釋，期間不得騷擾證人。

同為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工的2名被告，即鄧奕梅(42歲)及王維霞(52歲)，被控於去年2月28日至3月11日期間，同與其他不知名人士串謀在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權在該補選中投票的海麗邨居民，作為他們投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因。

另外2名被告陳惠娟及李謀(均50歲)為海麗邨居民，2人控罪相若，同涉去年3月5日至11日期間，在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受一個載有約值100港元的「福袋」禮物，作為她們投票予該名候選人，即鄭泳舜的誘因。

據知，本案與區議員楊彧於去年揭發的一段錄音有關，該段錄音內容是呼籲選民在補選中投票予鄭，可領取禮物福袋。涉案福袋有藥油、食油和米糧等，沒有任何現金或禮券。該福袋最終沒有成功贈送，只是第3及4被告傳訊息表示已投票予鄭，並同意接受福袋。