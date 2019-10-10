沙中線聆訊　專家稱缺失RISC表格港鐵及禮頓均有責

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(10日)繼續聆訊。委員會委聘的獨立項目管理專家Steve Rowsell供稱，工程中出現檢查及測量申請表格(RISC form)缺失問題，認為港鐵及禮頓雙方均有責任，認為欠交情況本可制止。

Rowsell直指以紙張為本(paper base)的方法處理表格浪費時間，推測現時流行以WhatsApp社交軟件傳訊，其方便快捷特性或成誘因，令工程師改以WhatsApp取替表格，不過他認為以紙張為本的表格作檢查，若順利執行亦能恒之有效。

有關「全時間及持續地」監督鋼筋扭入螺絲帽的工序，Rowsell不同意此要求只適用於有延性螺絲帽的區域，認為根據屋宇署的作業守則是包括非延性螺絲帽區域在內。他建議1名適任人員監督10位工人的做法，但不一定要達到「人盯人」的要求，只需在工地範圍適時監督便可，該做法僅適用於較高風險及繁雜的工序上。

Rowsell又指出，有關站內兩個隧道連接介面是工程的主要風險，港鐵身為項目管理人應協調會議，禮頓亦需負上責任，因有禮頓人員曾供稱沒有將連接介面的文件交予工程隊伍，出現溝通中斷，港鐵應更積極協調。