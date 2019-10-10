電車公司男高層涉摸女下屬臀　管理層被指包庇

香港電車公司發生懷疑辦公室性騷擾，一名男高層被指在西營盤屈地街電車廠的後樓梯拍臀非禮已婚資深女同事，事後還稱讚對方臀部「好實喎」，女事主稱曾向公司董事總經理投訴卻不獲理會，對方反包庇稱男高層「對公司好重要」，女事主向平等機會委員會投訴不果後決定報警。涉事男高層否認一項非禮罪，案件今(10日)在東區法院開審。

被告陳是耀(69歲)為電車公司高級工程經理，被控於2018年3月8日在屈地街電車廠地下的樓梯非禮女子X。法庭頒令不得披露X身份和她在庭上提及其他同事的名字。

現年45歲的X供稱，當日她遲到，故早上10時許從後門進入車廠辦公室，行樓梯上樓時，被告在她後方兩三級尾隨，突用手掌拍打她臀部兩下，繼而說「好實喎」，她大聲說「喂」回應，被告扯開話題，她沒理睬立即走開。

X稱早聽聞被告常向女同事「挨身挨勢」，事發日她先後在茶水間向女同事哭訴，又發電郵給公司董事總經理投訴，當日中午總經理親自找她，對方稱被告已「認咗呢件事」及想道歉。惟翌日X從部門經理得知，公司根本沒採取行動處理事件，隨後數天總經理連同人事部經理召見她，會上總經理只說被告「對公司好重要，公司唔可以無咗佢」。後來總經理單獨見她及說公司打算叫被告退休及調他任顧問職位，被告的辦公室會搬到其他樓層。

X指此後被告仍不斷在其工作樓層現身，她沒將事件告訴丈夫，後來聽從朋友建議向平機會投訴。去年12月3日她與平機會及公司總經理進行調停會議，總經理仍稱被告「對公司好重要」，她事後向丈夫哭訴，丈夫支持報案。X在庭上說：「我唔係要送佢(被告)上法庭，我淨係得一個要求，就係以後唔想見到佢，但公司幫唔到我」。

辯方卻指非禮緣由是X工作常「闖大禍」，事發前兩個月，X未按程序取得工程部同意就接下某手袋品牌廣告，私下安排改裝電車裝飾，令車廂潛藏安全漏洞。後來X又接了議員競選廣告，違反公司政治中立及惹來投訴，敏感的是當時公司想申請加價，故公司大為震怒，X為轉移視線就先發制人誣衊被告非禮。X稱在庭上才知悉辯方所說的事，她否認。

X向警方聲稱她與被告不算朋友，兩人公事以外不接觸，辯方根據他們的電話通訊記錄指X偶爾向被告談及性話題，X又向被告「打小報告篤同事背脊」。有次提及一間與電車公司有商業合作的印度公司時，X笑稱對方會派員「指導性愛技巧」，X曾向被告發出性感女士卡通公仔貼圖；X又藉被告「黐管理層飯局博上位」。X對辯方指控一概否認，稱只是閒聊，反駁說「我唔需要打小報告，佢都無能力炒任何人」。