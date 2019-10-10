政Whats噏：立法會內會選正副主席有暗湧

立法會下周三(16日)開波，財務委員會同內務委員會明日(11日)先後會選出正副主席，財委會應該無風無浪，但係內會存暗湧，隨時選唔到正副主席出嚟。

根據內會聽日嘅議程，選舉正副主席排喺尾二，可能就係因為怕會有阻滯。事關建制派嘅李慧琼會競逐連任，按規定佢被提名後就唔可以主持會議，而交由副主席、民主派嘅郭榮鏗主持，但郭亦會競逐主席一職，變相連佢都唔可以主持會議，喺咁嘅情況下，就會由最資深嘅議員涂謹申主持。

民主派本身就唔想畀李慧琼繼續做內會主席，再加上早前盛傳建制派想踢走郭榮鏗，由馬逢國做內會副主席，故民主派喺選舉內會主席時必有所動作。有消息指，涂謹申早喺主持逃犯條例草案委員會時，民主派已用盡方法阻撓，相信喺內會選舉正副主席亦不例外，因此，最終可能選唔到正副主席。

倘若出現呢種情況，亦對立法會大會議程嘅影響不大，事關內會通過嘅議程最後都係交畀立法會主席去決定，只係唔知要拖幾耐先選到內會正副主席啫！

至於十八個事務委員會則喺17日同18日選舉正副主席，民主派會議召集人陳淑莊話每個委員都會有民主派嘅議員競逐，又話之前建制派「班長」廖長江有發信息畀佢，但係班長一邊話傾，一邊話建制派會掃晒全部委員會主席，話廖長江嘅態度係冇諗過傾囉！