修例風波：社會撕裂42%人想移民　香港宜居評分急跌

持續4個月的反修例示威浪潮令社會變得不穩定，移民潮重現。中文大學最新調查發現，42%受訪市民有移民或移居外地打算，比去年底同類調查上升8個百分點；近1成受訪者更付諸行動，近期已為移民做準備，反觀去年底僅得5.5%有移民準備。政治爭拗太多、社會撕裂嚴重是最多人提及的增加移民意欲因素，而最多受訪者提及的移居目的地是加拿大、澳洲和台灣。

中大香港亞太研究所在9月20至26日，訪問了707名18歲或以上的市民。調查發現，前4位最多人提及的想移民因素為「香港政治爭拗太多/太煩/社會撕裂嚴重」，佔近28%；「香港政治不民主」佔22%；「不滿中央政府」佔約20%；「香港居住環境擠迫」則佔19%。

前4位最多人提及的移民目的地因素為「該處居住環境較寬敞」，佔近29%；「該處自由/人權狀況較好」佔21%；「該處空氣好/較少污染/寧靜」佔15%和「該地政制較民主」佔14%。

今次調查亦就香港是否適合居住與生活評分，受訪市民對香港「宜居」平均評分為54.4分，較2018年12月顯著下降，當時的評分是62.1分。