七旬婦8度偷竊再搶劫　官令不再緩刑共囚2年半

76歲老婦自退休後屢犯店舖盜竊，每次獲法庭判緩刑，但今年2月她向一名91歲老嫗扑頭行劫，用雨傘打對方頭部，趁對方轉身時偷走其袋內銀包。她於區域法院承認一項搶劫罪，法官指她為慣犯，不能再姑息，判她即時監禁2年，另要將她之前被判的6個月2星期緩刑全數執行。

被告布惠兒承認今年2月12日在屯門蝴蝶邨街巿內搶劫黎姓老婦。案情指當日早上黎婦到街巿買餸，期間突感後腦一痛，轉身未見異樣，到菜檔買菜時發現袋內載有450港元現金及60個惠康印花的銀包不翼而飛。她翌日報警，警方翻查閉路電視見到被告行兇，趁黎轉身時走近她的袋，後離開街巿。被告被捕後承認取去黎婦銀包，辯稱黎婦借錢不遂而罵她，她用雨傘及拿走對方銀包報復。

有盜竊癖的被告自2011年退休後屢犯盜竊，有8次偷竊案底，但每次均獲法庭判緩刑，她今次犯案就違反了3個緩刑令。法庭斥她屢犯不改，每次「博好彩」不坐監，故今次必須判阻嚇性刑罰。今次她用雨傘襲擊，暴力程度輕微，但技術上屬持械行劫，須跟從相關案情判刑，只是被告年老入牢故人道上作酌情考慮。