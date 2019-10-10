多項資助舊樓維修措施明公布　大行動2.0合資格樓齡降至40年

政府擬提升多項舊樓維修資助計劃，包括「樓宇更新大行動2.0」，申請資格由樓齡50年降至40年，而優化升降機資助計劃亦反應踴躍，會增加撥款。

發展局聯同多個部門明日(11日)會就樓宇復修資助計劃的加強措施舉行記者會，而在前年《施政報告》公布撥款30億港元推行樓宇更新大行動2.0，與市建局合作，為樓齡50年或以上、應課差餉租值較低的住用樓宇自住業主，提供技術及財政支援，協助他們遵辦強制驗樓通知訂明的檢驗和修葺工程。

首輪申請去年10月截止，目標樓宇反應甚佳，首輪申請的檢驗及修葺工程已逐步開展。當局計劃明年第3季啟動第2輪申請，考慮讓更多有需要業主受惠。

去年《施政報告》亦提出動用25億港元推出「優化升降機資助計劃」，首輪申請剛於8月1日截止，反應踴躍，收到約1200份申請，涉及約5000部升降機。當局積極研究增加撥款，令更多有需要業主受惠。

政府早在2008年推出的「長者維修自住物業津貼計劃」，為合資格長者自住業主，提供最多4萬港元資助，至今惠及約2萬6千名長者業主。當局正檢視計劃的餘款，以及其他細節，為有需要業主制訂更到位的協助。