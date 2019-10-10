修例風波：警至今拘2379人　18歲以下佔750人

反對修訂《逃犯條例》風波未見平息，而政府宣布實施《禁蒙面法》後示威衝突更加劇。政府今(10日)召開跨部門記者會，政務司司長張建宗表示，由6月起至今晨5時，警方共拘捕2379人，當中750人為18歲以下人士，104人更是16歲以下，他指有關數字令人震驚及痛心，呼籲家長、教師及社會各界，要勸喻年輕人勿參與非法暴力行為。

運輸及房屋局局長陳帆指，6月至今有400多組交通燈被破壞，約佔全港交通燈20%，承認交通燈零件供應有緊絀情況，目前仍有幾十組交通燈尚待維修。

民政事務局局長劉江華表示，過去一段時間有6個政府合署包括九龍城、深水埗、西貢、屯門等被縱火、灌水等，損毀嚴重。政府合署內有多項市民服務包括母嬰健康院、牙科診所、特殊幼兒中心及民政諮詢中心等都受牽連。

被問港鐵近日提早收車，香港是否變相宵禁，陳帆說有83個重鐵車站及42個輕鐵車站受攻擊，共1200部入閘機、1200部售票或收費機、900部閉路電視、40部升降機受損。港鐵現時除了每晚例行檢修，人員同步處理大量修復工作，為讓工程人員在較小壓力、較多時間的環境工作，故不能行車，提早收車絕無其他考慮。

張建宗指，警方就《禁蒙面法》執法需要磨合期，強調法例目的是阻嚇作用，不影響言論自由，警方蒙面是有行動需要，亦不是全部警員都不能辨認身份。

張期望立法會復會後，各黨派議員放下成見，立法會仍有大量議程需要審議，例如預算案退稅建議及各項福利金等。他亦提到飲食業界已反映有100間食肆結業，2000名員工受影響。