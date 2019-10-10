原料品質存疑　5批發商回收注射用粉末產品

衞生署今(10日)公布，5間持牌藥物批發商的所有Mitomycin-C注射用粉末產品，因有潛在品質問題需要回收，分別為大東藥業有限公司、四季國際有限公司、金輪控股有限公司、中亞藥品供應有限公司及宏通藥業有限公司。這次回收涵蓋已註冊的Mitomycin-C注射用粉末及該5間公司進口以供應個別病人治療需要的未經註冊產品。

受影響產品包括大東的「Mitomycin-C注射用粉末10毫克KYOWA」(香港註冊編號：HK-10969)及「Mitomycin-C 注射用粉末2毫克及10毫克KYOWA」，四季的「Mitomycin-C注射用粉末2毫克及10毫克KYOWA」，金輪的「Mitomycin-C注射用粉末10毫克KYOWA」，中亞及宏通的「Mitomycin-C注射用粉末2毫克KYOWA」。

衞生署稱，得悉上述產品的活性藥物原料絲裂霉素(Mitomycin)的生產並沒有嚴格遵從生產質量管理規範的要求，未能確保該原料無菌。儘管有關產品的相關測試合格，並符合其規格，但作為預防措施，上述公司自願從市面回收有關產品。

上述產品含有絲裂霉素，屬處方藥物，主要用作治療膀胱癌。根據各公司提供的資料，有關產品曾供應予本地醫護界，包括醫院管理局、私家醫院及本地醫生，亦有部分出口至澳門。至今，未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，衞生署會密切監察有關回收行動。