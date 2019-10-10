修例風波：10月首周旅客減半　業界促推本土遊救港

反修例示威遊行已經持續4個月，旅遊業受到直接衝擊。多個工會向政府提出多個建議挽救旅遊業，包括「香港人遊香港」優惠計劃、設立緊急救濟援助基金、開設臨時職位、增設培訓津貼、糾正旅遊條例漏洞等，促政府施行實質方案復甦旅遊業。商務及經濟發展局局長邱騰華透露，10月首7日整體訪港旅客減少50%，出境旅客減少20%至30%，任何幫助旅遊業界的建議，政府樂意討論。

專業導遊總工會主席余莉華指，旅遊業向政府提出「香港人遊香港」計劃，希望政府資助註冊旅行社聘請合資格持證導遊，以旅遊形式讓香港人重新認識本土文化，同時藉此培訓本地導遊。

旅遊業僱員總會理事長梁芳遠稱，旅遊業受挫造成骨牌效應，牽連酒店、航空等多個行業，希望政府盡快推出實質措施包括增設旅遊大使、景點導賞員等臨時職位。外遊領隊協會主席陳兆麟指政府早前提出的培訓計劃「特別·愛增值」欠缺彈性，建議改善課程內容，又認為各類津貼計劃只是「頂住先」，促提供更多資助。

邱騰華回應表示，需多方向處理旅遊業的嚴峻局面，社會需要恢復秩序，同時業界只靠資助並不可行，措施需要針對營業額以維持經營。他又指如要等立法會審議有關方案將要花大量時間，故旅遊發展局正調配及匯合現有資源幫助業界。至於「香港人遊香港」計劃，他認為本土旅遊可惠及導遊等本地行業，但亦要吸引旅客來港。上周已對業界提供中小企資金推介會，部分如減免牌費、會費等措施已實行。