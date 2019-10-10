政Whats噏：立法會未開波　波哥已嗌財會開OT

經歷咗幾個月示威衝突，新一年度立法會即將開鑼。不過立法會都未開始復會，財務委員會主席陳健波(波哥)今日(10日)就講明，話如果能成功連任財會主席，未來一年會全程開OT(加班)，表明嚟緊每個星期會開超過4個鐘嘅財會。最近社會氣氛咁緊張，連立法會開唔開到會都未知，波哥就率先講加會，唔知班議員又點諗呢？

波哥解釋，話往年都係第2年嘅4月左右加會，但因為今個年度一開始就已經積壓咗44項議程，涉及700幾億港元嘅撥款，所以有絕對理由加會，預計上午同下午都會開會，仲話如果時間許可、議員配合嘅話，會再抽時間開會。佢仲話，因為嚟緊係本屆立法會任期嘅最後一年，有啲議程如果通過唔到，就要喺事務委員會上再重新審議，認為會浪費好多時間。

至於明日(11日)財會將會選出正、副主席，作為現任正、副主席嘅波哥同金融界議員陳振英將會競逐連任，波哥就話建制派人數比較多，而且對佢冇異議，仲話投票係暗票，希望民主派議員會支持佢。

如果明日財會順利選出正、副主席，將會喺下星期五(18日)開始復會審議，波哥就話據知政府會初步訂咗頭10項議程，當中包括T2主幹道同埋茶果嶺隧道、4間醫院擴建及重建、興建海水化淡廠、公務員加薪等無爭議性嘅民生項目。引起廣泛社會討論嘅明日大嶼前期工程撥款，波哥就話唔包括喺首10項議程，但估計政府可能會調前。

另外，波哥提到有民主派議員去信政府，要求喺審議公務員加薪時，將警隊加薪嘅項目作分開表決，但政府已拒絕要求。佢形容係一個危險嘅先例，仲舉例話如果有議員唔滿意學校表現，反問係咪要將教育局職員加薪分開處理，認為依個風氣會沒完沒了。