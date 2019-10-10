政Whats噏：市民驚戴口罩犯法　衞生防護中心答非所問

禁蒙面法實施將近一個禮拜，好多市民都唔太清楚條法例係點，有好多疑問，又驚平時唔舒服或者避免感染病毒而戴口罩，都變成犯法。有市民就寄咗封Email畀衞生防護中心，問佢哋市民病嘅時候戴口罩會唔會犯法同埋有無法律保障。點知衞生防護中心嘅回覆竟然係點樣「正確使用口罩」，答非所問，離題到爆！

市民署名為「病了的香港。人」，電郵中話有位休班救護員懷疑因為唔舒服喺巴士戴口罩，畀警察用禁蒙面法拘捕。市民就問，衞生防護中心一直都呼籲市民喺病嘅時候戴口罩，咁喺10月5日禁蒙面法生效前，中心有無檢視戴口罩會對市民構成法律風險同有咩保障，如果無檢視嘅話，中心又會唔會撤銷或者更改相關呼籲？

點知衞生防護中心就用佢哋網頁「正確使用口罩」嗰版作回覆，但嗰篇文淨係話戴口罩係預防呼吸道感染嘅其中一個方法，如果戴得啱，可以有效預防由飛沫傳播嘅疾病，之後再補多篇點樣戴口罩。大佬啊，人哋係問戴口罩會唔會犯法，你就叫人學下點樣戴口罩，根本答非所問，都唔知噏乜，衞生防護中心總監黃加慶醫生咁敷衍點得呀！