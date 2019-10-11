修例風波：政府無力護港人　批鬥私了要啞忍

反修例風波持續四個月，衝突不但未見緩和，甚至有升溫迹象，示威活動由過往只集中在周末，至今幾近演變成隨時隨地上演，遍地開花，全港多區持續爆發激烈衝突，癱瘓各區交通、各大商場紛紛落閘，普羅市民上班上學有如攀山涉水，各行業苦不堪言，縱然怨聲載道亦未必敢表達不滿，免因政見不同而遭儼如文化大革命般被示威者批鬥「私了」。眼見市民生活在水深火熱當中，政府仍一籌莫展、束手無策，無能力保護升斗市民，令社會人心惶惶。

早前連日激烈示威活動過後，市面滿目瘡痍，港鐵多個車站設施持續遭嚴重破壞致多個車站關閉，甚至全日服務暫停；各區商場亦因應事態嚴重，多個周末要暫停營業；示威現場有持不同政見的市民被毆打，各階層市民生活亦大受影響。

「地鐵站啲升降機、設施打爛晒，我隻腳又唔好，尋日要用支拐杖行兩層樓梯，好辛苦。」退休人士梁先生直言，政府施政與市民期望有落差，致民怨沸騰，結果全香港人要共同負責和承受。從事教育的蕭先生亦指，外出前要了解可能有示威的地點，避免前往。

「最大問題係林鄭依家用火水救火吖嘛！」立法會議員郭家麒批評，政府處理反修例示威方法不智，示威者要求成立獨立調查委員會，政府偏偏不行這一步。他指出，政府的政策處處與民為敵，無去解決事件源頭，「政治問題一定要政治解決嘛」，政府應該要回應市民成立獨立調查委員會的訴求，但現時卻「用啲旁門左道，又要封港鐵、又要封商場」，令街坊和小商戶苦不堪言，做法與戒嚴沒甚分別，只會更加激起民憤。

另一立法會議員邵家輝則認為，現時暴力情況愈演愈烈，商場接連遭受破壞，市民及商界亦人心惶惶。示威至今「唔係一日半日，而係好長日子」，政府仍未能解決，而商界和社會都需要安寧及和平，認為當局應加強力度制止暴力，保障市民安全。