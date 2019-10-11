東方日報A1：政府無能　暴亂撕裂各階層

反對修訂《逃犯條例》引發的示威流血衝突持續，原本安定繁榮的香港社會風雲變色，看不到前景，港人愁眉不展人心惶惶，移民潮重現。中文大學最新調查發現，四成二受訪市民有移民或移居外地的打算，比去年底上升八個百分點，創近四年新高，近一成人更付諸行動，近期已為移民做準備；政治爭拗太多、社會撕裂嚴重是最多人提及的移民因素。有移民顧問指近月收到的移民查詢上升兩、三成，不但中產想移民，近日多了家境一般的市民查詢移民條件及程序，「走到嘅都想走！」

中大香港亞太研究所在九月二十至廿六日訪問七百零七名十八歲或以上的市民，當中百分之六點六受訪者擁有外國居留權。調查發現，前四位最多人提及驅使他們想移民的本地因素為「香港政治爭拗太多／太煩／社會撕裂嚴重」，佔近兩成八，「香港政治不民主」佔兩成二，兩成人「不滿中央政府／對中央政府沒信心」，認為「香港居住環境擠迫」則佔一成九人。

另一邊廂，最多人提及的移民目的地因素則為「該處居住環境較寬敞」，佔近兩成九，「該處自由／人權狀況較好」佔兩成一，一成半人指「該處空氣好／較少污染／寧靜」，一成四人則指「該地政制較民主」。而最多受訪者提及的移居目的地是加拿大、澳洲和台灣。是次調查亦就香港是否適合居住與生活評分，受訪市民對香港「宜居」城市的平均評分為五十四點四分，較二○一八年十二月顯著下降，當時的評分是六十二點一分。

中大香港亞太研究所助理所長鄭宏泰分析，近日社會爭拗嚴重，調查反映多了市民想移民，特別是年齡介乎十八至廿九歲、高學歷的年輕一輩。不過，他指要成功移民並非簡單的事，近年歐美國家都面對許多經濟問題，市民作出移民決定前，需對移民國家有全面認知，並有心理準備面對新環境的挑戰。

提供移民服務的潤廣國際董事長吉安表示，近日收到的移民查詢上升兩、三成，包括加拿大、澳洲等傳統熱門國家，還多了市民查詢台灣、馬來西亞的移民資訊。他分析，對經濟狀況一般的市民來說，在他們能力範圍以內，亦希望帶子女移民，台灣、馬來西亞的移民門檻較低，成為新進的移民理想地點。吉安提醒市民，決定移民前須深思熟慮，為將來生活及工作做好準備，當中以從事生物科技、環保等新興行業者較為吃香，較容易在當地找到工作。

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