你要知：食杮腹痛兼大瀉？　柿子配搭有禁忌

踏入秋天是柿子當造季節，雖然其味道清甜可口，不過，唔少人指食杮顧忌多多，不止不能與大閘蟹同食，杮子與很多食物都「唔多夾」，更加唔係人人啱食，否則便是腸胃受罪。註冊中醫師徐澤昌就拆解食杮的禁忌！

柿子與大閘蟹同屬寒涼，當脾胃較弱人士同時吃下柿和蟹，有機會令腸胃不適，出現胃痛或屙嘔等情況。徐謂：「蟹本身屬於高蛋白食物，唔建議兩種食物一齊進食。」又指《本草圖經》中亦有記載「凡食柿不可與蟹同，令人腹痛大瀉」，可見古時已認識到食柿子與蟹一同進食會令人肚痛或肚瀉。

假如脾胃及體質較強人士，食柿和大閘蟹分量不多，相信帶來的影響不會太大，「問題就係一次過食好多大閘蟹，跟住飯後果係柿，加埋個人脾胃較差，就有機會導致不適。」

撇除杮子容易令人腸胃不適的問題，其實柿子本身屬於有益食物，有清熱潤肺及生津止渴作用，對燥熱引起的咳嗽有幫助。不過，正由於柿偏寒涼，體虛、寒虛或胃寒人士不宜食過多。進食時亦有一些禁忌，包括食柿時不要與高蛋白食物一同進食，例如牛奶、豆漿、海鮮或各種肉類。同時亦要避免飲綠茶及啤酒等涼性飲品，以防止胃部在短時間內受到寒涼刺激，亦切忌空肚食柿。

萬一食柿後出現腸胃不適，徐建議可用紫蘇葉加少許生薑焗水飲，有助紓緩不適感，「紫蘇葉同生薑喺食蟹時都會落，原因係佢哋屬溫性藥材，當食得太多寒性嘅柿，就食番啲溫性食物，中醫稱寒者熱之。」想食柿食得開心又放心，徐提醒千萬不要一次過食太多，雖然數量因人而異，但最好與人分甘同味，穩陣起見，每次只吃半個到一個。