探射燈：違法車輛欠保障 出事或不獲賠償

今年初，一輛網約客貨車途經龍翔道時撞壆，車內的女乘客被拋出車外慘死。

違法白牌車載客取酬趨普遍，近年卻發生多宗涉及白牌車的嚴重意外，情況令人關注。有保險業界指出，如保險公司證實白牌車司機或乘客涉及違法行為，一旦發生意外，可能不受保障，甚至被追討賠償。

今年初，一輛網約客貨車接載女乘客途經龍翔道時撞壆，車內的女乘客被拋出車外慘死。去年10月，有懷孕3個月的孕婦乘坐網約私家車時發生車禍，險危及腹中小生命。去年4月，九龍城1宗4車串燒車禍，造成1死4傷，死者為網約私家車司機，另1名女乘客受傷。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，任何在馬路行駛的車輛，必需購買第三者人命傷亡責任保險，一旦發生意外，保險公司會根據合約條款作出賠償。然而，如有人涉及違法行為，如利用汽車作非法出租或取酬載客用途，保險公司可因違反合約而拒絕賠償，甚至有權向司機或車主追討賠償。另外，如果證實乘客知悉當時正乘坐白牌車、或沒有佩戴安全帶、或向客貨車司機訛稱有貨，乘客或須承擔部分責任。

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