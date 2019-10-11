探射燈：示威打亂機鐵綫　南亞白牌車搶錢

本地及南亞白牌車黨趁機鐵有限度服務期間，坐地起價。

受反修例風波影響，機場快綫本月初只提供有限度來往香港國際機場至市區服務，造就白牌車黨大做生意。東網記者直擊近10名南亞白牌車黨在客運大樓出入口拉客，每小時都有生意；本地客貨車司機亦來分一杯羹，收費比的士高逾30%。業界直指近日白牌車黨肆虐，有立法會議員擔心影響香港的旅遊形象，促當局加強執法。

機場南亞白牌車黨比以往更「擺明車馬」，客運大樓往1號停車場的出入口位至少有6、7名南亞人守候，一見外籍遊客走出就招攬生意，接載的7人車及客貨車長期佔用上落客車位。去年南亞白牌車黨一度轉趨低調，鬼祟游走抵港大堂兜搭同鄉，惟機場實施進出管制後，他們轉移陣地在上落客車位等客，有人負責拉客議價，有人搬行李，有人擔任司機。4小時內，每小時至少有1宗生意，均為外籍旅客。

有本地客貨車司機亦在附近載客，東網記者佯裝內地人上前問價，司機指由機場去旺角索價350港元，比同路程市區的士收費約265港元高出逾30%。

機場快綫沿途各站亦疑有白牌車出沒，有香港站保安表示，不少旅客在站外等乘白牌車往機場。據悉，上周末上午，有白牌車向旅客開價每位300港元去機場。香港的士小巴商總會理事長周國強直指，白牌車黨近日更為猖獗，不少趁港鐵提早停駛大幅加價，「聽講有白牌車司機會喺地鐵附近兜客，短途都要成500蚊！」

上述涉嫌白牌客貨車和私家車均未獲發出租汽車許可證，根據《道路交通條例》，最高可被罰款港幣1萬港元及監禁1年。而該條例亦訂明客貨車只能提供載貨服務，執業大律師陸偉雄指，法例上客貨車不能以出租或取酬方式載客，但當局對於貨物仍未有清晰定義。

旅遊界立法會議員姚思榮直斥，白牌車橫行嚴重影響旅客對香港旅遊形象的觀感，又指現時警方缺乏人手跟進白牌車問題，促機管局增派人手巡邏。姚希望有關當局能夠在機場快綫提供有限度服務期間，增加機場的接駁交通服務。

警方發言人表示，新界南總區交通部及機場警區於今年1月至9月採取32次執法行動，並聯同機管局進行35次聯合行動，共拘捕34名司機。

機管局發言人指，相關人士未經同意下在機場經營業務，涉嫌違反機場管理局附例，該局會派員於機場範圍巡邏，並會警告或驅逐相關人士。運輸署則回覆，已透過不同渠道教導市民分辨非法出租汽車，政府為加強阻嚇力，已有計劃提高有關罰則，並會將有關修訂提交至立法會審議。

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