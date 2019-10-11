網民熱話：的哥開車睇片？　乘客嬲爆數「惡行」

離晒大譜！揸車要專心，尤其是職業司機。近日有乘客搭的士時，就遇上一段不快經歷。該名司機竟罔顧安全，一邊駕駛，一邊手機睇片，更因唔識路而兜路。乘客不滿的士司機「惡行」，在網上發文怒轟。

相信是乘客的網民Ron Rgb在Facebook群組「馬路的事討論區」分享這次事件。事發於前日（9日）晚上8時半。乘客力數的哥諸多罪狀：「惡劣無禮貌」、「兜路又問候人阿媽」、「行錯路又唔識路」。乘客強調自己上車時已先後4次說明目的地，誰知對方仍然「行錯路」，最終「兜咗一大個圈」才到達。落車時乘客向司機表示，「唔識路可以問」，誰知竟遭對方「問候」。

不過的士司機最離譜是行車期間「全程睇住手提電話播住片」，從貼文所附短片亦可見到，該名司機在等候交通燈轉燈期間睇片，非常誇張。

的哥的行徑遭網民怒斥「離晒譜」，「揸車睇片真係唔係幾好」；亦有人留言勸事主不必動氣，「使乜勞氣，直接1823投訴」；也有網民無奈說：「好多時，坐的士真係要有心理準備，貼錢買難受。」

網民有話說：

Keith Liu：罷搭的士

Martin Yeung：所以咪咁多人寧願畀貴少少搵uber囉

海海潚：佢唔睇AV咪算好囉，睇咗唔知對你做咩㗎

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