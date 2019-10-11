施政報告擬改建6工廈作公屋　料最快2022年騰空

香港面對公營房屋供應不足，有消息指下周三(16日)發表的施政報告中，將提到房屋委員會研究分階段將轄下6幢1987年前興建的工廈，改建或重建為公營房屋。工廈目前仍有出租及有租戶在內工作，房委會擬先將部分空置率較高的工廈凍結出租，另為租戶提供搬遷津貼等，預計最快2022年或之後可騰空整幢工廈。

現時房委會轄下的6幢工廈分別在葵涌、九龍灣、長沙灣等地區，部分鄰近住宅，有足夠社區及交通配套。房屋署署長應耀康今年7月在房委會公開例會時表示，該6幢工廈提供8000個單位，室內樓面面積約為20萬平方米，該署正積極探討將個別工廈改建為住宅，但需研究如何符合新的工廈消防安全條例，或需加裝走火樓梯、防火門，提升樑、柱、樓板的耐火能力等。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，支持重建或改建房委會工廈作公營房屋，但不建議一刀切將所有工廈改為公屋，因部分位於工業邨，土地規劃上不適合改建，亦要給予現有租戶時間準備搬遷，因部分微小企或輕工業租戶仍為基層提供不同服務。他建議搬遷及賠償可參考房委會早年將柴灣工廠大廈改建為華廈邨的做法。房委會當時為工廈租戶提供18個月通知期，每個單位獲8.8萬至14.7萬港元不等的特惠津貼。