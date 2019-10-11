修例風波：72%打工仔憂飯碗不保　政黨倡推失業援助金

反對修訂《逃犯條例》引起的風波拖累香港零售業、旅遊業、飲食業等，生意大受打撃。工聯會上月訪問1000多名各行業的市民，有41%受訪者反映任職公司生意額出現下跌；有44%人擔心未來開工不足致收入下降，甚至會被裁員。工聯會促請港府多管齊下為就業人士提供保障，包括成立緊急失業援助金、增加「特別．愛增值」計劃的津貼等。

調查於上月23至27日進行，以電話訪問方式訪問1197名該會的屬會會員，以了解近期遊行示威及暴力衝擊對其工作及生活的影響。結果反映，72%受訪者憂飯碗不保 政黨促推失業援助金。受訪者中有13%受訪者稱任職公司出現裁員、要求員工減薪或放無薪假，另有16%人指開工不足及收入下降。其中最多出現開工不足或裁員情況的行業為旅遊、飲食、酒店、零售、出口批發，約27%；其次是交通、運輸、物流、倉儲，約25%。高達72%受訪者贊成設立緊急失業援助金。

工聯會理事長黃國指出，打工仔的「飯碗」已大受影響，政府實施禁蒙面法後，香港各區暴力衝擊情況更為嚴重，預計香港經濟表現將會比2003年沙士更差，各行各業將會陸續出現失業潮。工聯會建議政府即時撥款關愛基金成立為期半年的緊急失業援助金，金額最高為每月1.4萬港元或過去12個月平均月薪的80%；另為早前推出的培訓課程增加津貼，由每天153.8港元增至300港元。

另外，旅遊界立法會議員姚思榮昨日(10日)向行政長官林鄭月娥發信，提出8大建議，要求進一步支援旅遊相關行業，包括促請政府為數碼港、房委會等租戶減租50%，為期約半年，及與各大地產商商討減租措施，另向市民發放消費券等刺激消費。他在信中又建議，為提高旅遊意欲，政府應暫停收取旅客離境稅及機場建設費，另安排海洋公園及迪士尼為香港市民及旅客提供特別優惠，政府亦可考慮資助團體到主題公園。