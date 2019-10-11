涉26度非禮13歲智障女兒　五旬漢認罪押後判

五旬小巴司機由去年9月至今年2月的半年間，每周一次非禮其輕度智障的13歲女兒，接連26度非禮女兒胸部、臀部及私處，直至最後一次犯案時，遭同住的前妻撞破才揭發事件。司機今(11日)在區院承認26項非禮罪，還押至11月8日量刑，以待索閱女童的進一步創傷報告。

57歲被告承認在去年9月2日至今年2月20日，26度非禮13歲女兒X。控方庭上引述受害女童X早前的心理報告，顯示事件對X造成終身心理創傷，X並有創傷後壓力問題、情緒困擾、麻木，迴避案發時的情感等，需要接受心理治療。

惟辯方求情時則指，之前未曾獲得女童的心理報告，今早才知悉有關內容。辯方並呈上分別由被告前妻及女兒所撰寫的求情信，指前妻在信中認為女兒沒有大問題，女兒亦在信中表示掛念被告等。

辯方遂指女童即使受事件影響，都不會是明顯的影響，更指「就算有影響，又如何，亦都唔影響個刑期」，認為女童會慢慢回復，希望法庭考慮前妻等亦已原諒被告，及希望被告早些回家。辯方又引述被告的求情信，指被告事後感慚愧、自作孽，希望出獄後可作補償，被告並在信中稱每次犯案因有酒意，且前妻不理會他，「一時鹹濕摸佢」，指每次皆數十秒便停手。

控方指就着相關信件內容，認為替女童索取進一步報告，可協助法庭了解女童最新情況，法庭遂將案件押後量刑。

案情指，被告與離婚妻子及X同住，其前妻與X同睡一房，被告獨自睡另一房。本年2月20日，前妻看見被告隔衣「揸」X胸部，查問下，X指自小四開始，便遭被多次伸手入衣服內狎弄胸及私處，但記不起次數。被告其後被捕，警戒下承認自去年8、9月開始，每周一次及通常是周六或日非禮X等。