休班警涉姦醉酒女網友　辯稱2人在賓館內沒性交

休班警於3年前疑趁女網友酒醉後，帶她到時鐘酒店涉嫌將她強姦，事後女網友發現自己懷孕，需進行墮胎手術，最終報警求助。該休班警事後曾否認胎兒與自己有關，其後又稱女網友自願與他性交。該休班警否認一項強姦罪。被告李偉嘉今(11日)於高院出庭自辯。

李指在與X首次見面後翌日，在X家中打機時2人已發生首次性行為，其後被告亦有用WhatsApp談及該次性行為的事，X亦曾在WhatsApp中表示過答允做他女友。他又指涉案的6月19日在賓館時2人沒有性交，反而是其後送X回家後有與她性交。

被告又指6月25日他與X一同出席友人的生日會，X喝了很多酒並與其他男子攬錫，他因此很生氣，故憤而刪除了6月12日至25日與X的所有訊息，但現時他很後悔刪除了該些訊息；被告又解釋當時一直只向X稱自己當文員而不說其實任職警員，是因他最初見X時有其他人在場，他為保障自己，避免出現不必要的麻煩而沒有說真話。

被告指在7月5日收到X的訊息指懷孕，並逼他承認在賓館時曾與她性交令其懷孕。被告指X當時稱已報警，令他感到驚慌。被告指當時的確相信X已報警，且擔心會影響到其工作及家人，因他很努力工作，母親亦只有他一名兒子且對他有很大期望，故感到很驚慌，但又覺得X要挾他而很憤怒，不過他亦同意向X負責任，即給錢她墮胎。

被告又稱X其後問他拿幾萬港元作墮胎費，他亦表示願意支付，他亦確有要求X銷案。被告又自爆指其實當時他的經濟亦有問題，但仍會盡量滿足X的要求。他指當時其月薪約有2.7萬港元，但因與朋友夾錢買車，其後朋友退出，他要付錢給朋友而欠銀行約15萬港元，再加上欠卡數，故當時大概一個月需還款約一萬港元。不過他確打算付款予X，但打算先給X一萬港元，且在X真正報警當日已提款一萬港元，並曾表示先給X一萬港元，卻被她責罵。

另外，對於X錄下報警前的對話，X向母親稱：「被告強姦我。」被告其後向X母稱：「媽咪係我唔啱。」被告解釋其實他是為之前曾向X稱找了律師要告X一事道歉，而非為強姦而道歉。