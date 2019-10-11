修例風波：陳茂波允續推措施　緩小企業壓力

財政司司長陳茂波今(11日)在立法會財務委員會新一年度的首次會議後，就當下受反修例示威活動造成的經濟下行，對零售業造成租金及資金周轉等嚴重經濟打擊問題作回應，希望各業主及發展商積極考慮推出相關的租金減免措施，助零售業共度時艱。

陳茂波表示，已與大型商場業主商討提供租金支援，得知他們有意協助商戶渡過難關，原則上將視乎各商戶受影響的程度而作相應的支援。如港鐵提供租金調整方案，若車站被迫關閉，港鐵會按比例退還租金予站內商戶。機管局安排在機場消費回贈及租金上助商戶。公營機構如數碼港及科學園等亦向商戶提供租金支援。

零售管理協會主席謝邱安儀稱曾與私人地產商溝通，但未有實際援助措施，她明白各私人地產商希望以刺激消費的策略應對，但租金仍是商戶最大成本，減租能紓緩商戶經濟壓力。

至於如何幫助中小企，陳明白中小企在資金周轉上有困難，政府已推出2項措施包括容許中小企在借貸擔保計劃下最長12個月中只還息不還本，立法會復會後將討論政府作9成擔保的計劃，令中小企易向銀行借錢周轉。而下周三(16日)公布《施政報告》內容重點是土地及房屋。