4項樓宇修葺計劃加碼　更新行動受惠大廈增至5000幢

政府前年《施政報告》公布撥款30億港元推行「樓宇更新大行動2.0」，發展局今(11日)聯同多個政府部門，宣布推出多項樓宇安全及復修資助計劃的加強措施，其中擬再增撥30億港元推行「樓宇更新大行動2.0」第2輪計劃，料受惠大廈會由2500幢增至5000幢，申請資格由樓齡50年放寬至40年或以上、仍未遵辦強制驗樓通知書的合資格大廈，料第2輪申請於明年第3季進行。發展局表示，現時目標是在7年內、即2025年，展開計劃讓5000幢樓宇檢驗或修葺工作。

而政府在去年《施政報告》亦提出動用25億港元推出「優化升降機資助計劃」，首輪申請收到約1200份申請，涉及約5000部升降機。當局稱會再增撥20億港元，料受惠的升降機由5000部增至8000部。

原獲撥20億港元的「消防安全改善工程資助計劃」亦會再增撥35億港元，料受惠大廈由2000幢大幅增至超過5500幢；「長者維修自住物業津貼計劃」亦會加碼20億港元，料2.5萬名業主受惠，前後共4項相關計劃獲加碼。

發展局局長黃偉綸否認因想平息近日社會風波而推出多項加碼措施，但留意到建造業工人現時工時不足，工人價格下跌，現有空間推出加碼措施，亦可避免推高工程市價，若措施受社會歡迎，相信有助平和社會氣氛。

4項計劃共增撥105億港元，黃預料只有升降機維修人手較為短缺，約欠300多名從業員，會與建造業議會協商推出培訓課程及津貼。機電工程署署長薛永恒亦指近年註冊的升降機維修技工達5600人，較過往4900人有所增加，當中年輕人更有2至3倍增加。