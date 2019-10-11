修例風波：4商舖稱被勒索　警稱情況令人擔憂

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，月初接獲4間商戶報案，指在上月下旬收到傳真和電郵勒索金錢。發件者自稱是「守護香港民主自由聯盟」，指該些商戶持不同政見，要求他們以比特幣付款，否則會遭到懲罰，訊息亦附有示威者破壞商舖的影片。江形容情況令人擔憂，警方已設立專線和電郵，呼籲受害者舉報。

江又指，10月初開始有示威者在馬路進行非法截查，要求檢查市民隨身物品，批評行為令市民恐懼。江舉例指，示威者10月7日在屯門青山公路新墟段設立一個非法路障，警方隨後截停9男1女，年齡介乎15至27歲，涉嫌非法集結、在非法集結使用蒙面物品等。

江表示，本周二(8日)至昨日(10日)共拘捕15人，包括10男4女，介乎15至62歲，涉嫌暴動、刑毀、傷人、阻差辦公等罪行，而《禁蒙面法》在10月5日實施後，至10月9日共拘捕90人，包括57男33女。對於網上有傳言上水站有警員喬裝示威者在內大肆破壞，警方澄清當晚是有便衣在站內巡邏，並處理不同事件，又否認內地公安混入警隊和有示威者被警方殺害。

就近日一名15歲少女被指多番參與示威活動，其後被人發現浮屍海面。江澄清指少女沒有捲示威而被捕，據驗屍報告顯示她沒有表面傷痕及沒有被性侵迹象，警方比對資料後找不到案件可疑之處。警方翻查女子的學校閉路電視片段，曾見到她把個人財物拋地再赤腳走向海濱方向。

對於一名男警員押送被捕孕婦到病房而引起爭議，江承認相關男警處理事件上敏感度不足，強調孕婦被捕後10分鐘已被送抵醫院，當時在醫護人員認為合適下才向女子確認身份。

另外，就美國蘋果公司把地圖應用程式「HKmap.live」下架，江指相關程式可能洩露警察布防位置，讓犯罪分子有機會伏擊警察，或當不法分子得知某個地區沒有警員時會犯案，故程式對警察人身安全構成危險及公共安全帶來影響，警方正與相關人士溝通。