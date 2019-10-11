不滿學生築人鏈以𠝹刀傷教師　綜援漢囚2個月

一群中學生於上月在九龍灣築成反修例人鏈，六旬綜援漢不滿學生叫喊口號，持𠝹刀向人群揮舞，混亂中𠝹傷女教師。案件今(11日)在觀塘法院再訊，被告承認傷人罪。裁判官同意本案是一個「特殊情況」，即80多人的包圍會使人困擾，被告因面對眾人，一時情緒激動犯案。法庭裁定被告即時監禁2個月。

控罪指，65歲被告符柱標於今年9月9日，在牛頭角沐虹街文理書院(九龍)外，非法及惡意傷害杜珮瑜。

案情指，當天早上約7時，80多名學生組成人鏈示威並叫喊口號。被告就噪音問題與學生爭執，衝動下手持5吋長𠝹刀揮舞。事主企圖分開他們時，她右手中指及無名指間的指縫遭𠝹傷，需縫6針。被告事後逃走，當晚於家中被捕。警誡下被告稱被黑衣人包圍，因受驚及害怕被攻擊，遂揮刀。他不知有否傷害別人。

辯方求情指，目前的社會氛圍下，若持不同政見的人士干擾黑衣人活動，隻身一人會成圍毆目標，被告是心生恐懼才犯案，又稱事主不是遭受永久傷害。裁判官同意辯方說法，並指雖然被告有26次定罪紀錄，其中9次涉及暴力，但對上一次涉及暴力的紀錄是2002年，被告過去17年行為良好，並在過去10年到香港戒毒會做義工，相信他已改過自新。