注射液及血白蛋白輸液品質欠佳　兩批發商回收

人血白蛋白20%輸液因產品有潛在品質問題，需要回收。

衞生署今(11日)接獲通知，持牌藥物批發商天普醫藥有限公司(天普)自願從市場回收一個批次(批次編號：L828A6682)的奧克特珐瑪人血白蛋白20%輸液(香港註冊編號：HK-59932)，因產品有潛在品質問題。

產品生產商表示有關批次產品的生產程序不符合歐洲當局所批核的程序，生產商雖認為有關情況不影響產品的素質，但作為預防措施決定回收。有關產品含有人血白蛋白，是用作血漿代替品的處方藥物。據天普的資料，受影響批次產品曾供應予醫院管理局、私家醫生及獸醫。天普已設電話熱線： 81012716 解答查詢。

另外，持牌藥物批發商顯榮行有限公司(顯榮行)回收一款含有雷尼替丁的產品，即Epadoren 50毫克/2毫升注射液(香港註冊編號：HK-61752)，因產品可能含有雜質。有關產品的製造商基於近期就有關雜質的外地報道，故懷疑上述產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺(NDMA)。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

衞生署得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，自9月24日起先後共批准了7款含有雷尼替丁產品的自願回收。衞生署繼續從市面上抽取含有雷尼替丁產品樣本作檢驗。上述產品是用於治療胃部疾病的處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應予私家醫院、本地醫生、獸醫和藥房。顯榮行已設立熱線電話： 25415731 解答查詢。