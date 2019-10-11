傳特首以視像宣讀施政報告　陳維安稱無安排視像會議

自1948年港督首次在立法局發表施政報告以來，每次均由行政首長親身到立法機關發表報告。

立法會會議將於下周三(16日)復會，有指特首屆時會透過視像會議形式發表新一份施政報告。立法會秘書長陳維安在內務委員會回應議員查詢時指，現時沒有安排要求議員進行任何視像會議，又指行管會主席梁君彥已宣布屆時會發出黃色警示，警方或需要在大樓內候命。

多名民主派議員對警方在大樓內候命表示不滿，其中公民黨議員郭家麒表示，議員和大樓內的工作人員是議會內的主人，不應隨便讓警方進入大樓，又建議秘書處逐一登記進入大樓的警員。民主黨議員黃碧雲表示，經歷4個月後，港人對警隊毫無信心，立法會應另聘保安，而非再尋找一些會招惹麻煩的人士進入大樓，她擔心警方會在大樓內放催淚彈和實彈。

漁農界議員何俊賢表示，每次警察進入立法會大樓內執勤均屬非常緊急情況，如要求秘書處為每名警員登記會阻礙警方執法。陳維安回應指立法會正面臨嚴峻風險，秘書處會在保安風險高時詢問主席、內會正副主席後才主動尋求警方協助，警方只在特定地方戒備。

至於有議員關注發表施政報告的安排，內會法律顧問馮秀娟解釋，《基本法》和立法會《議事規則》沒有清楚訂明特首發表施政報告的方式，但《基本法》列明立法會的職能是聽取特首發表施政報告。她又指，自1948年港督首次在立法局發表施政報告以來，每次均是由行政首長親身到立法機關發表，認為特首應要考慮傳統。

另外，內會亦有共識，如下周三的立法會會議未能撤回修訂《逃犯條例》，將順延至下一次會議進行。陳維安表示屆時不會有議員辯論和表決。原定今天的內會會選出新一年度正副主席，但由於會議結束前仍未進入該議程，內會主席李慧琼宣布另擇日處理。